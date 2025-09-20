Chofer de bus volcado en Copiapó dio positivo a drogas

El conductor del bus que este sábado protagonizó el volcamiento que dejó tres fallecidos y más de una veintena de lesionados en Copiapó, en la Región de Atacama, fue detenido tras dar positivo a una prueba de drogas.

El vehículo, de la empresa Norte Azul, venía de Iquique a Santiago con 60 pasajeros y, por razones que se investigan, a las 05:15 horas perdió el control a la altura del kilómetro 784 de la Ruta 5 Norte.

El Ministerio Público informó que los exámenes toxicológicos del conductor arrojaron presencia de droga y actualmente se encuentra detenido.

El sujeto será formalizado ante el Juzgado de Garantía de Copiapó por el delito de "conducción de vehículo motorizado con resultado de muerte bajo la influencia de droga".

Además, la Fiscalía anunció que solicitará al tribunal la ampliación de la detención mientras se esperan los resultados de otras diligencias investigativas.

El fiscal jefe de Copiapó, Christian González, señaló que el bus "volcó a un costado de la ruta dejando como consecuencia tres víctimas fatales, una de ellas una mujer de nacionalidad peruana y otras dos que aún no han podido ser identificadas".

Senapred informó que "hubo 25 lesionados de diversas consideraciones, los cuales fueron trasladados hasta el Hospital Regional de Copiapó, y 32 personas sin lesiones quienes fueron trasladados por un bus dispuesto por la empresa afectada al Servicio de Alta Resolutividad (SAR) Paipote para su atención correspondiente".

La coronel Estrella Sotelo detalló que "ocho personas que se encuentran en estado de salud grave" y que "las unidades especializadas están trabajando en este momento en el lugar".