Choque en Ruta 5 Sur dejó tres heridos y un conductor detenido

Un accidente vehicular ocurrido durante la madrugada de este sábado a la altura del kilómetro 30 de la Ruta 5 Sur terminó con el volcamiento de ambos automóviles, tres personas heridas y un conductor detenido.

El impacto afectó directamente a un núcleo familiar que viajaba en uno de los automóviles involucrados. El padre y el hijo fueron enviados al Hospital San Luis de Buin, mientras que la madre fue trasladada al Hospital Barros Luco. Hasta el momento, el pronóstico de sus lesiones se mantiene bajo reserva.

El oficial de ronda de la Prefectura Tránsito, subteniente Carlos Ayala, explicó que el conductor del segundo vehículo fue detenido ya que se encontraba en evidente estado de ebriedad, comprobado por las pruebas de alcoholemia.

"Se le realizó una prueba respiratoria por parte de funcionarios de Carabineros, en primera instancia arrojando 1,8 gramos de alcohol por litro de sangre y posteriormente se le realizó una segunda prueba de alcohol arrojando 1,4 gramos de alcohol por litro de sangre", explicó Ayala.

El conductor responsable se encuentra a disposición de la justicia y se espera su formalización durante las próximas horas por conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones.