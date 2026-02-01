Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Choque frontal entre bus y vehículo menor deja al menos un lesionado en Mejillones

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 46 y movilizó a Bomberos, Carabineros, SAMU y personal de la autopista.

 Dayane Marquez Cooperativa (X)

Uno de los ocupantes quedó atrapado en uno de los vehículos, mientras que el tránsito fue habilitado mediante un bypass provisorio.

En portada

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado en la Ruta 1, en la Región de Antofagasta, específicamente a la altura del kilómetro 46, en la comuna de Mejillones.

El hecho correspondió a una colisión frontal entre un bus de pasajeros y un automóvil, cuyas causas aún están siendo investigadas. Producto del impacto, al menos una persona resultó lesionada, quedando atrapada al interior de uno de los vehículos.

Hasta el lugar se trasladaron equipos de emergencia, entre ellos Bomberos, Carabineros, personal de la concesionaria de la autopista y funcionarios del SAMU, quienes trabajan en el rescate del afectado y en la atención de los heridos.

Debido al procedimiento, se implementó un bypass por terreno aledaño para mantener la conectividad en la Ruta 1, mientras continúan las labores de emergencia.

La situación se mantiene en desarrollo, a la espera de un balance oficial sobre el estado de los involucrados y eventuales medidas de tránsito adicionales.

