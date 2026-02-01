De Grange: El alza de 30 pesos del valor del Metro en 2019 fue un error

El futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange (ind.), en entrevista con La Tercera, abordó su llegada al gabinete del presidente electo, José Antonio Kast, defendió su gestión como expresidente de Metro durante el estallido social y reconoció que el alza de $30 en la tarifa del transporte público en 2019 "fue un error", en medio de las críticas que han surgido desde sectores de la futura oposición.

El exdecano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales no es un rostro nuevo en la gestión pública. Entre 2018 y 2022 fue presidente de Metro, periodo marcado por dos de las mayores crisis de la empresa estatal: el estallido social del 18 de octubre de 2019, que dejó 20 estaciones incendiadas y 77 con daños, y posteriormente la pandemia.

Su rol durante el estallido social ha vuelto a generar cuestionamientos. Sin ir más lejos, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, aludió recientemente —sin nombrarlo— a la decisión de cerrar el Metro durante esos días, señalando que "no fue el Frente Amplio el que cerró el Metro provocando la molestia de miles y miles".

Consultado por su paso desde un cargo relevante en el gobierno de Sebastián Piñera al actual Ejecutivo, De Grange aseguró que su disposición siempre fue colaborar desde una mirada técnica. "El Ministerio de Transportes es un ministerio predominantemente técnico, se aleja de la contingencia política partidista", afirmó.

Respecto al cierre del Metro el 18 de octubre, sostuvo que fue una decisión adoptada por razones de seguridad. "Los trenes no podían circular y estaba en riesgo la vida de pasajeros y trabajadores. Fue la mejor decisión que se tomó en ese momento", aseguró, indicando que fue consensuada por la plana gerencial de la empresa.

En materia tarifaria, reiteró que el alza de $30 fue un error y cuestionó la falta de coherencia en el debate actual: "Este gobierno ha subido $60 la tarifa del transporte público y se proyecta un nuevo aumento, pese a haber prometido transporte gratis", sostuvo.

Sobre la evasión, hoy ubicada en 34,9%, apuntó a fallas estructurales del sistema y a responsabilidades políticas. "El sistema está diseñado para favorecer la evasión y además hubo una validación política del 'evadir, no pagar'", afirmó, planteando aumentar fiscalización e incentivos a las empresas operadoras.

Finalmente, el ministro defendió los planes de expansión del Metro hacia sectores periféricos y rechazó las críticas por líneas en comunas de mayores ingresos. "No hay ninguna línea de Metro que llegue a lugares con baja densidad. La estación con más pasajeros de toda la red es Manquehue, y no es por quienes viven ahí, sino por quienes trabajan", concluyó.