Cinco personas graves: Minibús de Walmart volcó en la Costanera Norte

Una van de la empresa Wallmart que trasladaba 17 pasajeros chocó contra una barrera de contención en la Costanera Norte, comuna de Las Condes.

Los hechos ocurrieron en la salida 1B Estoril de la autopista Kennedy, donde, por razones que se investigan, la conductora perdió el control del transporte y terminó volcando.

De los 17 pasajeros, cinco quedaron con lesiones de mayor gravedad, quienes que fueron trasladados a un recinto asistencial.

La conductora, en tanto, fue trasladada a una unidad policial para someterla a exámenes de alcotest y narcotest.

En el procedimento participó el Cuerpo de Bomberos de Santiago -que despachó tres carros al lugar e incluso trasladó a algunos heridos para su atención médica- y personal de la autopista.

Carabineros, por su parte, desarrolla las diligencias para esclarecer lo sucedido.

La salida 1B Estoril ya fue reabierta para el tránsito, por lo que se espera que la congestión en el lugar disminuya gradualmente.