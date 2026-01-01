Colisión en cadena dejó al menos siete lesionados en la Autopista Central

Al menos siete personas con lesiones de consideración dejó un violento accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves en la Autopista Central, en la intersección con Pedro Montt, comuna de Santiago.

Según la información policial, la secuencia de los hechos comenzó con un primer incidente que involucró a dos vehículos. Tras este suceso, personal de la autopista se dirigió al lugar para asistir y socorrer a las personas lesionadas.

Sin embargo, en momentos en que el equipo de emergencia realizaba trabajos en el sector del siniestro, otros cuatro vehículos se vieron involucrados en una nueva colisión por alcance.

En el marco de esta segunda emergencia, uno de estos vehículos terminó atropellando a tres funcionarios de la autopista.

"En primer lugar, hubo un primer accidente de dos vehículos. En eso llegan paramédicos de la autopista, que comienzan a atender (a los afectados de) este primer accidente. Luego aparecen cuatro vehículos más en el sector de una curva que hay en esta parte de la autopista y se produce la colisión", detalló el comandante Mauricio Meneses, de la Prefectura Santiago Central.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros ya se encuentra en el lugar para realizar los peritajes y esclarecer las causas del doble siniestro. (FOTO: ATON)

Respecto a los siete afectados por este siniestro, el uniformado dio cuenta que "no hay ninguna persona de gravedad, aunque algunas tienen fracturas y ya fueron derivadas a los respectivos centros asistenciales".

También se informó que uno de los conductores involucrados en el hecho es funcionario de Carabineros, quien ya fue trasladado al hospital institucional con lesiones de consideración.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros se encuentra en el lugar, adoptando el procedimiento correspondiente para esclarecer las circunstancias exactas del incidente.

Se dio cuenta también que, debido a los trabajos de personal de emergencia en el lugar, solo una pista disponible en ese tramo en dirección hacia el sur.