Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.7°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Colisión entre micro y patrulla dejó a carabineros lesionados en Pudahuel

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El choque se produjo en Avenida San Pablo, en momentos en que el bus salía de calle El Tranque.

Dos uniformados resultaron policontusos, mientras que no hubo civiles heridos.

Colisión entre micro y patrulla dejó a carabineros lesionados en Pudahuel
 ATON

Los afectados están internados en el Hospital Institucional.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una colisión de alta energía entre un bus de Red Metropolitana de Movilidad y una patrulla de Carabineros causó lesiones a dos funcionarios y alteró el tránsito en la comuna de Pudahuel.

El accidente se produjo en calle El Tranque, cuando la micro iba saliendo con pasajeros hacia Avenida San Pablo, y obligó a mantener desvíos en esa arteria por unas cuatro horas por el trabajo de la SIAT.

Los uniformados, que circulaban en el vehículo policial tras finalizar un procedimiento, fueron trasladados hasta el Hospital Institucional, ya que resultaron policontusos en el siniestro.

Según el comandante Juan Vargas, de la Prefectura Santiago Occidente, mientras la patrulla transitaba "en dirección al poniente por Avenida San Pablo, al ingresar a este cruce de calle -regulado por semáforo-, colisionó con un bus del Transantiago, producto de lo cual resultan ambos funcionarios lesionados, y se activan los airbags del dispositivo policial".

Por otro lado, no se reportaron heridos entre los ocupantes del bus, cuyos pasajeros se bajaron de la máquina y simplemente tomaron otra para seguir con su recorrido.

La SIAT lleva las diligencias para determinar el origen del siniestro, pero de momento, se sospecha que uno de los vehículos no respetó la luz roja en el cruce.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada