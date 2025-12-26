Colisión entre micro y patrulla dejó a carabineros lesionados en Pudahuel

Una colisión de alta energía entre un bus de Red Metropolitana de Movilidad y una patrulla de Carabineros causó lesiones a dos funcionarios y alteró el tránsito en la comuna de Pudahuel.

El accidente se produjo en calle El Tranque, cuando la micro iba saliendo con pasajeros hacia Avenida San Pablo, y obligó a mantener desvíos en esa arteria por unas cuatro horas por el trabajo de la SIAT.

Los uniformados, que circulaban en el vehículo policial tras finalizar un procedimiento, fueron trasladados hasta el Hospital Institucional, ya que resultaron policontusos en el siniestro.

Según el comandante Juan Vargas, de la Prefectura Santiago Occidente, mientras la patrulla transitaba "en dirección al poniente por Avenida San Pablo, al ingresar a este cruce de calle -regulado por semáforo-, colisionó con un bus del Transantiago, producto de lo cual resultan ambos funcionarios lesionados, y se activan los airbags del dispositivo policial".

Por otro lado, no se reportaron heridos entre los ocupantes del bus, cuyos pasajeros se bajaron de la máquina y simplemente tomaron otra para seguir con su recorrido.

La SIAT lleva las diligencias para determinar el origen del siniestro, pero de momento, se sospecha que uno de los vehículos no respetó la luz roja en el cruce.