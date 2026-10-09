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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Colisión frontal dejó cinco fallecidos en Taltal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El accidente involucró a un jeep y a un camión.

Colisión frontal dejó cinco fallecidos en Taltal
 ATON (referencial)

Cuatro de las víctimas fatales fueron mujeres.

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Cinco personas murieron este viernes como consecuencia de una colisión frontal que se registró a la altura del kilómetro 26 de la Ruta B710, en la comuna de Taltal (Provincia de Antofagasta).

El accidente carretero ocurrió hacia las 18:00 horas e involucró a un jeep y un camión. Cuatro de las víctimas fatales fueron mujeres.

"Al llegar nuestras unidades al lugar se encontraron con un accidente que comprometía a un vehículo menor con un vehículo mayor, en el cual, lamentablemente, resultaron cinco fallecidos", relató Héctor Trujillo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Taltal. 

Los voluntarios de esta institución se abocaron a "la liberación de los cuerpos" desde el jeep, mientras que la investigación posterior sobre las causas de la tragedia quedó a cargo de Carabineros, añadió Trujillo.

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