Conductor falleció tras chocar contra una casa y volcar hacia plazoleta

Un choque de alta energía le provocó la muerte a un conductor de 33 años la madrugada de este jueves, en la comuna de La Pintana.

El hombre impactó su vehículo contra la reja perimetral de una casa, ubicada en Avenida Lo Martínez, lo que luego causó el volcamiento del auto, que quedó sobre una plazoleta del sector.

Según las primeras diligencias realizadas por personal de Carabineros, la hipótesis preliminar es que "esto se habría provocado por el exceso de velocidad que mantenía el conductor", comentó el capitán Pablo Carrión.

El oficial añadió que "probablemente por la alta velocidad que mantenía el vehículo, logra pasar a llevar un muro perimetral y la reja de un domicilio que está en el lugar".

El accidente no dejó otras personas lesionadas, ya que la plazoleta estaba vacía al momento del volcamiento, y el impacto contra la vivienda tampoco hirió a sus habitantes.