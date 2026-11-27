Dos personas fallecieron y cuatro resultaron heridas producto de una colisión frontal entre una ambulancia y una camioneta ocurrido la tarde de este viernes a la altura del kilómetro 1.473 de la Ruta 5 Norte, en la comuna de Sierra Gorda (Región de Antofagasta).

Según información policial, las dos víctimas perdieron la vida en el lugar debido a la magnitud del choque, mientras que los cuatro afectados resultaron con lesiones de diversas consideración.

En el lugar donde ocurrió el siniestro trabajan bomberos de María Elena y Baquedano junto a personal de Carabineros y equipos de salud.

Tres heridos fueron trasladados por el SAMU Antofagasta y una ambulancia de la posta de Baquedano hasta el Hospital Regional de Antofagasta, mientras que la cuarta persona lesionada fue derivada por personal de la posta de Sierra Gorda hasta el Hospital Carlos Cisternas de Calama.

El tránsito vehicular en el sector se mantiene habilitado mediante un bypass regulado por la policía uniformada, al tiempo que la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Antofagasta realiza peritajes para establecer las causas de este fatal accidente de tránsito.

Tras concluir el trabajo del equipo especializado de Carabineros, el Servicio Médico Legal (SML) procederá al levantamiento de los cuerpos y, una vez que sean retirados los vehículos involucrados en el accidente, se volverá a habilitar el tránsito de manera normal en la Ruta 5 Norte.