Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

En riesgo vital mujer que fue atropellada por bus RED en Lo Prado

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El conductor del transporte público fue detenido, mientras que la víctima está internada en la Mutual de Seguridad.

 ATON (referencial)
En riesgo vital se encuentra una mujer que fue atropellada por un bus Red en la intersección de Teniente Cruz con San Pablo, en la comuna de Lo Prado.

La víctima, de 53 años, fue trasladada hasta el Hospital Clínico Mutual de Seguridad, mientras que el conductor del transporte público fue detenido.

El teniente Carlos Huincatripay indicó que personal policial llegó al lugar "verificando a una mujer tendida en el piso, la cual habría sido atropellada por un bus de locomoción colectiva, por lo cual personal SAMU y Bomberos se encontraban realizando los primeros auxilios".

"La víctima se trasladó en riesgo vital a la Mutual de Seguridad, donde se encuentra siendo atendida. El conductor habría estado trasladándose por San Pablo en dirección al poniente, por lo cual realiza un viraje en dirección norte y en ese instante, por razones que se investigan habría sido el momento del atropello de la víctima", añadió.

