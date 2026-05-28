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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Escolar murió atropellado por una micro en La Florida

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Un escolar de 16 años murió este jueves tras ser atropellado por una micro a las afueras de la estación Trinidad del Metro de Santiago, en la comuna de La Florida

El adolescente fue trasladado hasta el Hospital Sótero del Río, donde murió producto de la gravedad de sus lesiones, mientras el conductor involucrado quedó en calidad de imputado a la espera de esclarecer la dinámica del suceso. 

"Estamos revisando las aristas necesarias en base a toma de declaraciones, poder empadronar algún tipo de testigo, verificar alguna cámara de seguridad que haya captado el momento del accidente, para posteriormente ser remitido (el informe) a la Fiscalía", explicó el teniente Felipe Lorca, de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Carabineros.

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