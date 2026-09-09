Investigan posible encerrona detrás de choque de camiones en Pudahuel

Un accidente de tránsito registrado en la intersección de Américo Vespucio con San Pablo, en la comuna de Pudahuel, provocó importantes restricciones en el flujo vehicular, luego de que dos camiones colisionaran y se desparramara la carga sobre la calzada.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, las autoridades se encuentran investigando si uno de los conductores ocasionó este siniestro al realizar una maniobra brusca o peligrosa tras verse afectado por un intento de "encerrona", con el fin de evitar el robo del vehículo o de la carga.

Personal de Carabineros y equipos de emergencia acudieron al lugar para regular el tránsito, realizar las diligencias correspondientes y trabajar en el despeje de la vía.