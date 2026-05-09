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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Iquique: Mujer borracha atropelló y mató a un hombre que dormía en la calle

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Conducía en "manifiesto estado de ebriedad" y con las luces del auto apagadas.

Iquique: Mujer borracha atropelló y mató a un hombre que dormía en la calle
 ATON (referencial)

El equipo especializado de la SIAT de Carabineros indaga las causas del hecho.

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Un hombre que dormía en la calle murió luego de ser atropellado por una mujer que conducía en estado de ebriedad por el pasaje Curicó, en la ciudad de Iquique (Región de Tarapacá).

El incidente movilizó rápidamente a los vecinos, quienes retuvieron a la mujer -que manejaba con las luces apagadas- y alertaron a Carabineros y al personal del SAMU.

A pesar de los esfuerzos médicos realizados en el lugar, el peatón falleció debido a la extrema gravedad de sus lesiones.

El fiscal Hardy Torres explicó a Cooperativa que la policía uniformada "verificó que la conductora se encontraba en manifiesto estado de ebriedad", por lo que se dispuso la concurrencia de personal especial de la Sección de Investigación de Accidente de Tránsito (SIAT).

"Se ha solicitado la concurrencia de este equipo investigador con la finalidad de poder realizar diligencias propias de nuestra especialidad, tales como la fijación planimétrica, el levantamiento de material fílmico, un análisis de los rastros e indicios presentes en la vía y una pericia técnico-mecánica al móvil participante, los cuales, al ser contrastados mediante el conocimiento científicamente afianzado, permitirán determinar la dinámica y causa de este siniestro vial", informó el teniente de Carabineros Alexis Gutiérrez.

La conductora será puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Iquique este sábado. Se espera que la Fiscalía solicite ampliar el plazo de detención, a la espera de la autopsia que realizará el Servicio Médico Legal (SML).

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