Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Joven conductor murió tras volcar su auto en San Pedro de Atacama

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El siniestro se produjo a un costado de la Ruta 23-CH.

La SIAT de Antofagasta indaga las causas de la tragedia.

Joven conductor murió tras volcar su auto en San Pedro de Atacama
Un conductor de 20 años murió este domingo al volcarse su automóvil en la comuna de San Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta.

El teniente Alejandro Ortiz, de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, informó que el siniestro se produjo en la calle Tocopilla, a un costado de la Ruta 23-CH.

"Producto de este accidente es que fallece el conductor de un vehículo menor: un chileno mayor de edad", dijo la autoridad policial. 

El teniente detalló que "se instruyó la concurrencia de personal de la SIAT de Antofagasta para realizar todas las pericias científicas y matemáticas, además de los levantamientos planimétricos para poder determinar la causa de este accidente y ponerla a disposición del Ministerio Público".

