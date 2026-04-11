Motociclista murió tras chocar con muro de contención en Avenida Kennedy

Un motociclista murió en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este sábado en la Avenida Presidente Kennedy, bajo el Puente Lo Saldes, en la capitalina comuna de Vitacura.

Por razones que aún están siendo investigadas, el conductor perdió el control de su vehículo e impactó de lleno contra un muro de contención, perdiendo la vida en el lugar por la gravedad de sus lesiones.

Las pericias correspondientes quedaron a cargo de la SIAT de Carabineros para determinar las causas del fatal accidente.