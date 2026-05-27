Mujer falleció en accidente vehicular en Ovalle

Dos vehículos que viajaban desde la comuna de Monte Patria hacia su vecina Ovalle (Provincia de Limarí, Región de Coquimbo) colisionaron este miércoles en el cruce de Huallillinga, en la Ruta D-55, y una de sus ocupantes falleció en el sitio del suceso.

La víctima fatal se trasladaba junto a su hijo, quien sufrió diversas lesiones, pero está fuera de riesgo vital.

Los dos ocupantes del otro vehículo también resultaron con lesiones y fueron derivados al Hospital de Ovalle. Uno de ellos se encuentra grave.