Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago8.8°
Humedad83%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Coquimbo
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Mujer falleció en accidente vehicular en Ovalle

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Dos vehículos que viajaban desde la comuna de Monte Patria hacia su vecina Ovalle (Provincia de Limarí, Región de Coquimbo) colisionaron este miércoles en el cruce de Huallillinga, en la Ruta D-55, y una de sus ocupantes falleció en el sitio del suceso.

La víctima fatal se trasladaba junto a su hijo, quien sufrió diversas lesiones, pero está fuera de riesgo vital.

Los dos ocupantes del otro vehículo también resultaron con lesiones y fueron derivados al Hospital de Ovalle. Uno de ellos se encuentra grave.

contenido de servicio
Las + leídas