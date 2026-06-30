Ocho personas murieron en las carreteras del país durante el fin de semana largo

Un balance de ocho personas fallecidas en las carreteras del país dejó el reciente fin de semana largo, según el reporte consolidado por Carabineros.

Las principales causas de las víctimas fatales corresponden a atropellos y colisiones.

Respecto a la distribución geográfica de los decesos, la Región Metropolitana concentró la mayor cantidad con cinco casos, seguida por las regiones de Los Lagos, Los Ríos y Coquimbo, con un fallecimiento cada una.

El teniente coronel Carlos Cortés, prefecto de la Prefectura del Tránsito de la Región Metropolitana, detalló que el comportamiento vial y los flujos de retorno se mantuvieron dentro de los parámetros normales y sin grandes atochamientos. No obstante, lamentó las cifras de accidentabilidad.

"Tuvimos que lamentar ocho personas fallecidas durante este periodo, lo cual nos hace redoblar las fiscalizaciones y los controles de tránsito, toda vez que nos encontramos en la mitad del periodo de vacaciones de invierno", señaló la autoridad.

Cifras de desplazamiento y fiscalización

Las proyecciones oficiales de salida de vehículos desde la capital se cumplieron de acuerdo a lo estimado por las autoridades.

Se proyectaba la salida de un poco más de 400.000 automóviles de la Región Metropolitana, registrándose finalmente el desplazamiento de 425.000 vehículos hacia el exterior de Santiago.

Carabineros realizó la fiscalización de 59.000 vehículos en las distintas rutas del país.

Los operativos preventivos dejaron un saldo de 111 personas detenidas por conducir bajo la influencia del alcohol y 41 conductores bajo los efectos de las drogas.

Conducción temeraria y nuevo siniestro fatal

En el balance posterior al término del fin de semana largo, se sumó el fallecimiento de un motorista durante la mañana de este martes, tras colisionar con un camión en el kilómetro 17 de la Ruta 68.

Las causas del siniestro están siendo indagadas por la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.

Asimismo, las autoridades informaron la detención en la Región Metropolitana de tres personas por el delito de conducción temeraria, al haber superado en más de 60 km/h los límites de velocidad permitidos.

Entre los casos detectados en vías como la Costanera Norte y la Ruta 5 Sur, destacaron un automovilista transitando a 160 km/h en una zona de 100 km/h; y otro conductor que se desplazaba a más de 180 km/h en un tramo con un máximo permitido de 120 km/h.

Los tres implicados por exceso de velocidad ya pasaron a su respectivo control de detención y quedaron a disposición del Ministerio Público.