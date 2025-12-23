Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito
Peatón fue atropellado tras cruzar por paso no habilitado en Pudahuel
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Un peatón fue atropellado durante la madrugada de este martes en el kilómetro 5 de la Ruta 68, al cruzar en un paso no habilitado mientras cargaba un toldo azul.
El teniente Jorge Díaz relató que "ocurrió un accidente de tránsito del tipo atropello, donde lamentamos comunicar el fallecimiento del peatón. Por instrucción del Ministerio Público, la Fiscalía Occidente, nos encontramos realizando todas las diligencias tendientes a establecer una dinámica y una causa basal, la cual será remitida a la Fiscalía mediante un informe técnico".
"Nos encontramos realizando un trabajo pormenorizado en el sitio del suceso, a través de una inspección ocular, la cual podrá posteriormente dar las conclusiones del accidente", añadió.