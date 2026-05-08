"Pique" de motos terminó con tres muertos en Lampa
La carrera ilegal provocó una colisión múltiple en la Ruta 5.
Además de los fallecidos, otras tres personas resultaron con lesiones graves.
La carrera ilegal provocó una colisión múltiple en la Ruta 5.
Además de los fallecidos, otras tres personas resultaron con lesiones graves.
Tres personas murieron la madrugada de este viernes como consecuencia de una colisión múltiple entre motocicletas a la altura del kilómetro 16 de la Ruta 5 Norte, en la comuna de Lampa.
De acuerdo con los primeros antecedentes, cinco motocicletas participaban en una especie de "pique" o carrera informal mientras circulaban en dirección sur, y una maniobra arriesgada destacó el choque en cadena.
Producto del impacto se registraron "tres personas fallecidas, tres personas lesionadas y cinco motocicletas que habrían participado en este accidente", dijo el teniente Francisco Rodríguez, oficial de ronda de la Prefectura de Tránsito y Carreteras.
"Las personas fallecidas corresponden a dos hombres y una mujer, mientras que los lesionados son tres personas de sexo masculino", añadió el uniformado.
Debido a la gravedad del accidente y al trabajo de la SIAT de Carabineros, que realizó peritajes en el lugar, el tránsito se suspendió durante horas en la Ruta 5 a la altura de Avenida Cañaveral.