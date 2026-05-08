"Pique" de motos terminó con tres muertos en Lampa

Tres personas murieron la madrugada de este viernes como consecuencia de una colisión múltiple entre motocicletas a la altura del kilómetro 16 de la Ruta 5 Norte, en la comuna de Lampa.

De acuerdo con los primeros antecedentes, cinco motocicletas participaban en una especie de "pique" o carrera informal mientras circulaban en dirección sur, y una maniobra arriesgada destacó el choque en cadena.

Producto del impacto se registraron "tres personas fallecidas, tres personas lesionadas y cinco motocicletas que habrían participado en este accidente", dijo el teniente Francisco Rodríguez, oficial de ronda de la Prefectura de Tránsito y Carreteras.

"Las personas fallecidas corresponden a dos hombres y una mujer, mientras que los lesionados son tres personas de sexo masculino", añadió el uniformado.

Debido a la gravedad del accidente y al trabajo de la SIAT de Carabineros, que realizó peritajes en el lugar, el tránsito se suspendió durante horas en la Ruta 5 a la altura de Avenida Cañaveral.