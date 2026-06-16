Quillota: 10 años de cárcel para conductor que mató a adulto mayor al chocar su casa

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Quillota sentenció a 10 años y un día de cárcel a Yamil Morales Pailamilla, como responsable de colisionar una vivienda con su auto y dar muerte a un adulto mayor de 84 años, en la localidad de San Pedro de esa comuna.

Los hechos se remontan a la madrugada del 19 de noviembre de 2024, cuando el sujeto perdió el control de su vehículo, el cual manejaba bajo la influencia del alcohol y las drogas.

Tras impactar esta casa de material ligero, la víctima -que se encontraba durmiendo- falleció en en el lugar, y el responsable del accidente se dio a la fuga, dejando el auto incrustado en la fachada.

En concreto, el tribunal lo condenó a siete años de presidio por el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad causando la muerte, y sumó una pena de tres años y un día porque no detuvo la marcha, prestó ayuda ni dio cuenta del hecho a la autoridad.

Según el fiscal jefe de Quillota, César Astudillo, "este juicio se destaca puesto que no solo se llevaron las pruebas de los carabineros que llegaron al lugar y las pruebas científicas que acreditan que el sujeto estaba bajo los efectos del alcohol y la marihuana, sino que se hizo un trabajo exhaustivo en el lugar que permitió ubicar cámaras que registraron el momento en el cual el sujeto huía a gran velocidad desde el vehículo que dejó incrustado en la habitación del caballero fallecido".

"Adicionalmente, y de manera bastante innovadora, se efectuó un trabajo con Labocar de Carabineros que permitió levantar células epiteliales desde el manubrio del vehículo, permitiendo vincular al sujeto con la conducción", destacó el persecutor.