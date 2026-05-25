Trabajador murió aplastado por retroexcavadora en San Felipe

Un trabajador de 42 años falleció la mañana de este lunes tras ser aplastado por una retroexcavadora en las obras de construcción del nuevo Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Curimón, en la comuna de San Felipe, Región de Valparaíso.

De manera preliminar, se investiga si el operador de la maquinaria pesada no percató la presencia de la víctima al momento de realizar la maniobra que provocó el fatal accidente.

Tras el hecho se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, movilizando a personal de Bomberos y Carabineros.

A pesar de las maniobras de reanimación efectuadas en el mismo recinto, el fallecimiento del operario —de nacionalidad chilena— se constató alrededor de las 09:00 horas.

En tanto, el conductor de la retroexcavadora fue detenido en el lugar del siniestro y la Fiscalía local evalúa su situación procesal para determinar si pasará a control de detención en el Juzgado de Garantía o si quedará apercibido bajo el Artículo 26 del Código Procesal Penal a la espera de citación.

Las diligencias tendientes a esclarecer la dinámica exacta del hecho y establecer eventuales responsabilidades quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Los Andes.