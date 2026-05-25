Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y bruma
Santiago19.5°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Trabajador murió aplastado por retroexcavadora en San Felipe

Publicado:
| Periodista Radio: Belén Velásquez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La tragedia ocurrió en las obras del nuevo Cesfam de Curimón.

El chofer de la máquina fue detenido.

Trabajador murió aplastado por retroexcavadora en San Felipe
 Zac Edmonds, unsplash.com (referencial)

La Fiscalía encargó la reconstrucción de la dinámica del siniestro a la Brigada de Homicidios de Los Andes.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un trabajador de 42 años falleció la mañana de este lunes tras ser aplastado por una retroexcavadora en las obras de construcción del nuevo Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Curimón, en la comuna de San Felipe, Región de Valparaíso.

De manera preliminar, se investiga si el operador de la maquinaria pesada no percató la presencia de la víctima al momento de realizar la maniobra que provocó el fatal accidente.

Tras el hecho se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, movilizando a personal de Bomberos y Carabineros.

A pesar de las maniobras de reanimación efectuadas en el mismo recinto, el fallecimiento del operario —de nacionalidad chilena— se constató alrededor de las 09:00 horas.

En tanto, el conductor de la retroexcavadora fue detenido en el lugar del siniestro y la Fiscalía local evalúa su situación procesal para determinar si pasará a control de detención en el Juzgado de Garantía o si quedará apercibido bajo el Artículo 26 del Código Procesal Penal a la espera de citación.

Las diligencias tendientes a esclarecer la dinámica exacta del hecho y establecer eventuales responsabilidades quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Los Andes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada