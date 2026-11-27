Tres personas fallecieron y tres resultaron heridas producto de una colisión frontal entre una ambulancia y una camioneta ocurrido la tarde de este viernes a la altura del kilómetro 1.473 de la Ruta 5 Norte, en la comuna de Sierra Gorda (Región de Antofagasta).

Según información policial, las tres víctimas perdieron la vida en el lugar debido a la magnitud del choque, mientras que los otros tres afectados resultaron con lesiones de diversas consideración.

Uno de los muertos estaba siendo trasladado por la ambulancia. Los otros, en tanto, eran ocupantes del vehículo particular, una station wagon.

El teniente de la SIAT de Carabineros de Antofagasta, Yaser Quiñones, informó que recepcionaron una instrucción de la Fiscalía para atender lo ocurrido. Agregó que realizaron "diversas diligencias investigativas y periciales con la finalidad de determinar la dinámica y la causa basal del accidente".

"Como Carabineros de Chile, hacemos un llamado a todos los usuarios de las vías a circular en forma prudente y respetar la ley de tránsito en todo momento", agregó.

En el lugar de los hechos también trabajó Bomberos de María Elena y Baquedano y equipos de salud.

Los lesionados fueron trasladados a diversos recintos asistenciales, entre ellos el SAMU de Antofagasta, el Hospital Regional y el Hospital Carlos Cisternas de Calama.

El tránsito vehicular en el sector se mantuvo habilitado mediante un bypass regulado por la policía uniformada y, posteriormente, su normal funcionamiento fue reanudado.

Tras concluir el trabajo del equipo especializado de Carabineros, el Servicio Médico Legal (SML) procedió al levantamiento de los cuerpos.