Un fallecido tras accidente de tránsito en la ruta Los Libertadores

Un accidente de tránsito ocurrido cerca de las 03:00 horas de este viernes en el kilómetro 31 de la ruta Los Libertadores dejó como resultado una persona fallecida.

Según información preliminar, el conductor, único ocupante del vehículo involucrado, habría perdido el control del automóvil, volcando hacia el costado de la carretera y saliendo eyectado producto del impacto.

El teniente Nicolás Seisdedos, de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, indicó que "se está realizando un exhaustivo trabajo en el sitio del suceso, no se descarta la participación de terceros o de otro vehículo".