Universitaria murió tras ser atropellada por una micro en el centro de Santiago

Una estudiante universitaria de psicología de 19 años falleció el miércoles en el centro de Santiago tras ser atropellada por un bus del sistema Red, luego de que aparentemente intentara cruzar por un paso no habilitado y tropezara en la intersección de la Alameda con Manuel Rodríguez, a la altura del Metro Los Héroes.

El conductor fue detenido a la espera de los peritajes de la SIAT de Carabineros y los exámenes médicos correspondientes.

Las labores policiales mantuvieron cortes y desvíos de tránsito en el sector por varias horas, hasta que el cuerpo de la víctima fue retirado y la situación vial logró normalizarse.