Usuario de scooter murió tras chocar con un auto en Las Condes

Un fatal accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este sábado en la comuna de Las Condes, en el que un conductor de scooter eléctrico murió al colisionar con un vehículo particular.

El hecho ocurrió en la calzada de Manquehue Norte, vía que cuenta con tres pistas de circulación. De acuerdo con las primeras diligencias, se trató de una choque por alcance, ya que ambos involucrados se desplazaban en el mismo sentido.

Una de las hipótesis es que la escasa luz natural a esa hora pudo haber dificultado la reacción de los conductores, lo que derivó en la colisión. Debido a la diferencia de tamaño entre ambos vehículos, el conductor del scooter fue proyectado, falleciendo en el lugar producto de la gravedad de sus lesiones.

El teniente Cristián Cárez, de la Prefectura Oriente de Carabineros, explicó que los scooters pueden circular por la calzada cuando no existe ciclovía o ciclobanda habilitada.

Asimismo, confirmó que el conductor del automóvil fue detenido en el lugar, ya que no huyó y permaneció en el sitio del suceso, a la espera del personal policial.

Las diligencias quedaron a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, que buscará establecer la dinámica y responsabilidades del accidente.