Adolescente defendió su casa con un cuchillo de cocina y dejó a delincuente en riesgo vital

Un adolescente de 17 años repelió un intento de robo en su casa y dejó a un delincuente en riesgo vital, al propinarle una herida cortante a la altura del cuello.

De acuerdo a información policial, el joven se encontraba solo en su domicilio, ubicado en la comuna de Maipú, cuando se percató de que un sujeto había ingresado con la aparente intención de robar.

Frente a la angustiante situación, el menor tomó un cuchillo de la cocina para defenderse y defender su hogar.

"El delincuente se abalanzó sobre el joven, ocasionándole una lesión en su antebrazo, pero de igual manera, en el forcejeo, el delincuente salió lesionado a la altura de la garganta", detalló el teniente Juan Carlos Letelier, de la Prefectura Santiago Rinconada de Carabineros.

El antisocial huyó del lugar, sin embargo, ingresó al Hospital El Carmen minutos más tarde, donde se encuentra ahora en estado crítico y riesgo vital.