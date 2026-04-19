Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Adolescente defendió su casa con un cuchillo de cocina y dejó a delincuente en riesgo vital

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Estaba solo en el inmueble cuando se percató de que el extraño había ingresado.

En medio de un forcejeo en el que también resultó herido, propinó al asaltante un corte en la garganta.

Adolescente defendió su casa con un cuchillo de cocina y dejó a delincuente en riesgo vital
 Creada con inteligencia artificial

El hecho ocurrió en la comuna de Maipú.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un adolescente de 17 años repelió un intento de robo en su casa y dejó a un delincuente en riesgo vital, al propinarle una herida cortante a la altura del cuello.

De acuerdo a información policial, el joven se encontraba solo en su domicilio, ubicado en la comuna de Maipú, cuando se percató de que un sujeto había ingresado con la aparente intención de robar.

Frente a la angustiante situación, el menor tomó un cuchillo de la cocina para defenderse y defender su hogar.

"El delincuente se abalanzó sobre el joven, ocasionándole una lesión en su antebrazo, pero de igual manera, en el forcejeo, el delincuente salió lesionado a la altura de la garganta", detalló el teniente Juan Carlos Letelier, de la Prefectura Santiago Rinconada de Carabineros.

El antisocial huyó del lugar, sin embargo, ingresó al Hospital El Carmen minutos más tarde, donde se encuentra ahora en estado crítico y riesgo vital.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada