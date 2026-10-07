Adolescente fue apuñalado en Quilpué: está en riesgo vital

Un adolescente de 15 años fue apuñalado en reiteradas ocasiones durante una riña registrada la tarde de este miércoles en el sector del centro comercial Portal El Belloto, en Quilpué, Región de Valparaíso.

La víctima fue trasladada por una ambulancia del SAMU al Hospital de Quilpué, donde ingresó a pabellón y se mantiene en riesgo vital, informó el mayor José Halabi, comisario de la Segunda Comisaría de la comuna.

El oficial detalló que Carabineros detuvo al presunto agresor, un joven de 18 años con antecedentes penales, y recuperó el arma cortopunzante utilizada en el ataque.

Posteriormente, alrededor de las 18:30 horas, los funcionarios detuvieron en las inmediaciones del centro comercial a un adolescente de 16 años que habría participado en la riña.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) realiza diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque.