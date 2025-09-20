Alcalde de Vichuquén fue detenido por manejar en estado de ebriedad

El alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, fue detenido por conducir un vehículo municipal en estado de ebriedad y evadir un control policial en la Región del Maule.

Según información policial, el hecho ocurrió la noche del viernes en la Ruta J-60, momento en que la autoridad comunal se desplazaba en un automóvil fiscal y escapó de una fiscalización de Carabineros.

Sin embargo, la policía uniformada lo interceptó en el retén La Huerta, donde fue aprehendido.

Posteriormente, la prueba respiratoria arrojó que el alcalde presentaba 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de los 8,8 que la ley considera como estado de ebriedad.

Arraigo nacional y suspensión de licencia de conducir

Rivera pasó la noche detenido en la Tenencia de Hualañé, a la espera de su formalización por parte del fiscal Jaime Rojas, quien informó que solicitará las medidas cautelares de arraigo nacional y la suspensión de la licencia de conducir, puesto que el incidente no terminó con daños ni personas heridas.

La solicitud aún debe ser ratificada por el Juzgado de Garantía de Licantén, que deberá instruir los pasos a seguir en la investigación contra el alcalde.