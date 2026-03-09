Alcaldesa Delfino tras hallazgo de cadáver frente a su casa: "Es un hecho conmovedor y terrible"

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), calificó como un hecho "conmovedor y terrible" el hallazgo de un cuerpo femenino en las afueras de su casa, restos que fueron encontrados este domingo.

La autoridad comunal relató que "los vecinos son los primeros que me alertan y yo soy la que alerta a la Municipalidad, porque estaba fuera de mi casa. Entonces, hay un vecino que tiene cámaras, me comunica altiro: 'Botaron esta caja afuera de tu casa', y otros vecinos decían 'hay una caja con mal olor afuera de su casa' (...) un hecho así fue bien extraño y por lo mismo los vecinos avisaron".

"Yo creo que esto hay que enfrentarlo con valentía, hay que colaborar con las instituciones. Esto se tiene que investigar, es un hecho conmovedor, es un hecho terrible, pero esto obviamente que no nos paraliza en el combate contra todo tipo de delitos, contra el crimen organizado", añadió.

Delfino insistió en que "hace un año sacamos los campamentos, hemos derribado más de 10 casas asociadas a delitos, a incivilidades, y esto nos da más fuerza, nos permite también dar a la luz pública un caso que conmueve y nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo como lo hemos hecho hasta este momento".