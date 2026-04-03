RN pide discusión inmediata de proyecto que duplica penas para menores que cometen delitos graves

La bancada de diputados de Renovación Nacional, liderada por Diego Schalper y Eduardo Durán, envió una carta al Presidente José Antonio Kast para solicitar que se otorgue discusión inmediata al proyecto de ley que modifica el sistema de responsabilidad penal adolescente.

La iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado, busca responder a hechos de violencia juvenil y la participación de menores de edad en delitos de alta gravedad, estableciendo sanciones más duras para los involucrados.

"Nos dirigimos al Presidente de la República para manifestar nuestra preocupación ante la crisis de violencia y criminalidad juvenil que afecta al país, solicitándole dar urgencia a la tramitación legislativa del proyecto de ley contenido en el Boletín N°15.589-07 que busca precisamente abordar fenómeno", señala la misiva de los parlamentarios.

El documento agrega que casos como el incendio provocado en la inspectoría del Liceo Lastarria de Providencia "denotan complejidades y la arista sancionatoria para reprender estos actos es un ámbito que según nuestra mirada está al debe, (pues) no responde a casos de multireincidencia ni repara el daño en delitos de extrema gravedad".

"Como bancada planteamos la necesidad de practicar una reforma al Régimen de Responsabilidad Penal Adolescente que permita diferenciar entre una criminalidad grave y otra criminalidad de menor entidad", enfatiza.

"Fortalecer la persecución penal"

El diputado Diego Schalper (RN) señaló que desde la colectividad "hemos dedicado mucho esfuerzo a fortalecer la persecución de la responsabilidad penal adolescente. A propósito del crimen organizado y otras situaciones que hemos conocido, muchos menores cometen delitos y muchas veces no encuentran una respuesta lo suficientemente vehemente por parte del ordenamiento jurídico".

"Es por eso que le hemos enviado una carta al Presidente de la República para que le ponga urgencia a un proyecto que es de autoría de la bancada de RN y lo que hace es fortalecer la persecución penal respecto a los menores de edad que cometen delitos", concluyó.

Oposición y Colegio de Profesores vuelven a criticar detectores de metales

Desde la Comisión de Educación, la diputada FA Emilia Schneider calificó el nivel de violencia escolar registrado estos días como algo "gravísimo", pero descartó que la instalación de detecntores de metales funcione de manera efectiva.

"Estas medidas son buenos titulares, pero no son medidas efectivas para hacerse cargo del problema de fondo y esto lo prueba la experiencia internacional, donde por ejemplo en EE.UU. no han sido garantía de mayor seguridad para las comunidades", señaló.

"Acá tenemos que tener una política seria e integral para abortar la violencia en las escuelas, porque esto no es responsabilidad solo de ellas, sino de la sociedad. Por ello, tenemos que implementar la Ley de Convivencia Educativa, abordar la salud mental en las comunidades educativas y tener una política clara para disminuir el poder de fuego diseminado en nuestra sociedad", agregó.

En la misma línea, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, calificó como "pobres" las medidas que el Gobierno plantea para abordar la violencia escolar y fustigó que no se considerara la opinión de las comunidades educativas a la hora de tratar el tema.

"Me parece pobre, muy pobre para la profundidad del problema y para la condición multifactorial que tiene, donde el principal asunto es la salud mental. Es de tal profundidad, gravedad y urgencia, que requiere una respuesta de mejor gravedad. Que no se quede en medidas efectistas", denunció.