Dejaron una bomba falsa en la casa de Fernando Villegas

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, anunció acciones legales tras el hallazgo de un artefacto que simulaba ser una bomba en el domicilio del comentarista Fernando Villegas, hecho que activó un operativo policial en la comuna.

Según detalló la autoridad comunal, el objeto fue dejado junto a panfletos que calificaban de "fascista" al comunicador y presentaba características que obligaron a activar protocolos de emergencia.

"Lo que está pasando aquí es que la violencia política se está tomando la discusión en las calles y ciertos movimientos -no sabemos si anárquicos, del mundo de la izquierda- están amenazando hoy día a un vecino de la comuna", advirtió el alcalde.

El dispositivo fue revisado y desactivado por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) cerca de la medianoche, momento en que se confirmó que se trataba de un elemento simulado.

"Esto no era una casualidad, no era una simple amenaza: aquí hubo la intención de que se creyera que hubo una bomba. Tenía cables y elementos de ruido expansivos", explicó el alcalde.

El también excandidato presidencial condenó lo ocurrido y advirtió: "En Ñuñoa Ñuñoa no vamos a aceptar ni la violencia, ni el terrorismo, ni la delincuencia, y menos las amenazas por razones políticas".

El episodio generó preocupación entre vecinos, debido al despliegue policial y al riesgo inicial asociado al objeto.

El jefe comunal informó que el municipio presentará una querella contra quienes resulten responsables, mientras se revisan cámaras de seguridad para identificar a los autores.

Asimismo, se implementaron medidas de resguardo en el domicilio, incluyendo vigilancia municipal permanente y rondas de Carabineros en el sector.

El incidente mereció también la condena de otras figuras y grupos políticos a través de las redes sociales, entre ellos el Partido Republicano, fundado por el hoy Presidente José Antonio Kast.