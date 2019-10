Fiscalía decide no perseverar en investigación de bombazo que mató a joven en Barrio Yungay

La Fiscalía Metropolitana Sur confirmó que no perseverará en la investigación del caso de Sergio Landskron, joven que el año 2014 falleció tras manipular un artefacto explosivo en el Barrio Yungay.

El 25 de septiembre de ese año -días después de un ataque en la Escuela Militar-, Sergio Landskron recogió una mochila que contenía una bomba en la intersección de las calles García Reyes con Erasmo Escala, artefacto que provocó su muerte y lo convirtió en la primera víctima fatal por un explosivo colocado por terceros.

Según señaló El Mercurio, un texto ingresado el pasado 25 de septiembre ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por el fiscal Claudio Orellana, señala que "no se ha logrado recopilar en la presente investigación antecedentes suficientes para fundar una acusación".

El padre del fallecido aseguró que no le encontraba lógica a la decisión, sin embargo, la querellante de la causa y directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica, María Elena Santibañez, aseguró que la decisión "corresponde".

"No es una decisión apresurada, y fue luego de varios años de indagatorias, agotando todas las diligencias posibles. No es una decisión que me guste, pero es una decisión que corresponde", sentenció.

A pesar de esta decisión, Santibañez afirmó que sí prosperó la investigación paralela al caso principal enmarcada en la difusión de imágenes de la víctima momentos posteriores al bombazo.

Cabe señalar que el Ministerio Público comunicará formalmente su decisión de no perseverar en el caso en una audiencia fijada para el próximo 19 de noviembre.