Nueva Imperial: Ataque incendiario dejó al menos una máquina destruida

Un ataque incendiario se registró la tarde de este viernes en la comuna de Nueva Imperial (Región de La Araucanía).

El hecho fue protagonizado por un grupo de sujetos al interior de una empresa de áridos ubicada en el sector de Traitraico.

La Fiscalía dispuso que la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI de Temuco se hiciera cargo de las diligencias. Los detectives se trasladaron hasta el lugar para realizar los peritajes correspondientes y buscar pistas que permitan identificar a los autores del ataque, que no dejaron lienzos ni panfletos.