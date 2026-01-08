Tras las rejas "overol blanco" que roció con bencina a inspector del INBA

Sometido a internación provisoria quedó un adolescente que fue formalizado este jueves, acusado de haber participado en al menos a ocho ataques incendiarios en el Internado Nacional Barros Arana (INBA); el más grave de ellos en agosto de 2025, cuando un inspector fue rociado con bencina y amenazado con ser quemado vivo.

El persecutor Arturo Gómez, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, explicó que la investigación del caso incluyó peritajes, levantamiento de evidencia en el lugar de los hechos y trabajo coordinado con Carabineros y la Municipalidad de Santiago.

El incidente del 11 de agosto -repudiado en su momento por el Gobierno- fue caratulado como "delito de homicidio frustrado en perjuicio del docente, al que se le lanzó por uno de los alumnos (el imputado en este caso) una bomba molotov y se roció con líquido acelerante su vestimenta", dijo Gómez.

"La vestimenta (del profesor) fue periciada y arrojó que, efectivamente, se trataba de bencina lo que le había lanzado este imputado. Junto con ello, había también (el sujeto) prendido un encendedor, con el cual no alcanzó a ejecutar en forma completa su acción en atención a que justo llegó Carabineros por una de las calles aledañas, lo que provocó que éste huyera hacia los baños", relató el investigador.

El tribunal determinó que la libertad del adolescente constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, dejándolo tras las rejas y fijando un plazo de investigación de 90 días.