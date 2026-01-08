Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago18.9°
Humedad69%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Atentados

Tras las rejas "overol blanco" que roció con bencina a inspector del INBA

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El adolescente fue formalizado por participar en ocho ataques vandálicos en el establecimiento educacional, y entre los cargos figura el de homicidio frustrado.

Tras las rejas
 ATON (Referencial)

La Fiscalía relató que, tras empapar con combustible al docente, el agresor incluso prendió un encendedor, en actitud criminal.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Sometido a internación provisoria quedó un adolescente que fue formalizado este jueves, acusado de haber participado en al menos a ocho ataques incendiarios en el Internado Nacional Barros Arana (INBA); el más grave de ellos en agosto de 2025, cuando un inspector fue rociado con bencina y amenazado con ser quemado vivo.

El persecutor Arturo Gómez, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, explicó que la investigación del caso incluyó peritajes, levantamiento de evidencia en el lugar de los hechos y trabajo coordinado con Carabineros y la Municipalidad de Santiago.

El incidente del 11 de agosto -repudiado en su momento por el Gobierno- fue caratulado como "delito de homicidio frustrado en perjuicio del docente, al que se le lanzó por uno de los alumnos (el imputado en este caso) una bomba molotov y se roció con líquido acelerante su vestimenta", dijo Gómez.

"La vestimenta (del profesor) fue periciada y arrojó que, efectivamente, se trataba de bencina lo que le había lanzado este imputado. Junto con ello, había también (el sujeto) prendido un encendedor, con el cual no alcanzó a ejecutar en forma completa su acción en atención a que justo llegó Carabineros por una de las calles aledañas, lo que provocó que éste huyera hacia los baños", relató el investigador.

El tribunal determinó que la libertad del adolescente constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, dejándolo tras las rejas y fijando un plazo de investigación de 90 días.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada