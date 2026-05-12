Aviso de bomba obliga a evacuar el Mallplaza Oeste

Un aviso de bomba trazado en la pared de un baño obligó a evacuar de forma preventiva a la totalidad de los clientes y trabajadores del Mallplaza Oeste la mañana de este martes.

Personal de aseo del recinto, ubicado en la comuna de Cerrillos, detectó el rayado en el baño de hombres del tercer nivel, el que simplemente reza: "Dejé una bomba, a las 12:00 horas explota".

Los funcionarios de seguridad requirieron de inmediato que el GOPE de Carabineros se constituyera en el lugar para inspeccionar todo el centro comercial en busca del supuesto artefacto.

Por lo pronto, las personas evacuadas se quedaron en el sector de los estacionamientos a la espera de que finalice el operativo.