"Bala loca" impactó en área de preparto del hospital de Curanilahue

Una bala "de origen desconocido" impactó en el área de preparto del Hospital Provincial Doctor Rafael Avaria Valenzuela, en la comuna de Curanilahue (Región del Biobío).

El Servicio de Salud de Arauco informó que el disparo se registró alrededor de las 23:30 horas del domingo y que, aparentemente, fue percutado desde el exterior del establecimiento. El proyectil se incrustó en un muro de la unidad, pero no hirió a ninguna persona ni tampoco genero "mayores daños" en el recinto, que no interrumpió su funcionamiento tras el hecho.

"Personal de Carabineros y Fiscalía ya se encuentra realizando todas las diligencias investigativas de rigor", indicó la repartición, que agregó que los "equipos clínicos y directivos se encuentran trabajando en la evaluación de otras medidas que pudieran ser necesarias".