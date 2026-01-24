Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.6°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Balacera en San Joaquín dejó a tres personas heridas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la PDI encabeza las diligencias de investigación de una balacera registrada en la población El Pinar, en la comuna de San Joaquín, donde un presunto enfrentamiento entre bandas rivales dejó tres personas heridas a tiros.

El hecho ocurrió en Río Cisnes con Castelar Sur y alarmó a los vecinos. Carabineros no encontró heridos en el lugar, pero sí evidencia balística y, posterior a esto, tres personas ingresaron al Hospital Barros Luco con lesiones de bala posiblemente vinculadas con el tiroteo.

Pese a la gravedad del episodio, los heridos se han negado a colaborar con la investigación o a presentar denuncias. Ante esta situación, la policía inició una investigación de oficio.

Síguenos en Google News
Las + leídas