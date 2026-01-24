Balacera en San Joaquín dejó a tres personas heridas

La Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la PDI encabeza las diligencias de investigación de una balacera registrada en la población El Pinar, en la comuna de San Joaquín, donde un presunto enfrentamiento entre bandas rivales dejó tres personas heridas a tiros.

El hecho ocurrió en Río Cisnes con Castelar Sur y alarmó a los vecinos. Carabineros no encontró heridos en el lugar, pero sí evidencia balística y, posterior a esto, tres personas ingresaron al Hospital Barros Luco con lesiones de bala posiblemente vinculadas con el tiroteo.

Pese a la gravedad del episodio, los heridos se han negado a colaborar con la investigación o a presentar denuncias. Ante esta situación, la policía inició una investigación de oficio.