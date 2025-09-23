Barrio Yungay: Carabineros baleó a delincuente que le disparó en el rostro a un transeúnte

Un delincuente que se movilizaba en moticicleta disparó este martes, en el barrio Yungay de Santiago, a un transeúnte, y luego fue herido a bala por funcionarios de Carabineros.

Según explicó el coronel Claudio Pavez, de la Prefectura Santiago Central, los uniformados fueron alertados sobre una víctima que había sido baleada en el rostro y en la vía pública.

Los mismos denunciantes dieron cuenta sobre "el otro sujeto: el victimario, quien efectuó estos disparos", que permanecía armado en los alrededores.

"Carabineros advirtió la huida de este sujeto en motocicleta y fue detenido a dos cuadras de donde se inicia este procedimiento... Un carabinero tuvo que hacer uso de su arma de servicio" y lo hirió en un muslo, ya que al ser alcanzado y colisionar con otro vehículo, el antisocial también empuñó su arma cargada.

El delincuente, de nacionalidad chilena, fue trasladado a la ex Posta Central, mientras que su víctima, baleada en el pómulo, está fuera de riesgo vital.