Bulto sospechoso obligó a evacuar y suspender vuelos en Aeropuerto de Antofagasta

Un amplio operativo de emergencia se desarrolla este jueves debido al hallazgo de un bolso sospechoso al interior de las dependencias del Aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta.

La situación obligó a activar los protocolos de seguridad aeroportuaria, por lo que el personal del terminal aéreo procedió a la evacuación completa de pasajeros y del personal civil que se encontraba en los sectores de losa y salas de embarque.

Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros se desplegó en el recinto para realizar peritajes al objeto y descartar una eventual amenaza. Las operaciones del aeropuerto se mantienen completamente suspendidas de manera temporal, provocando retrasos en algunos vuelos programados.