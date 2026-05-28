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Tópicos: País | Policial

Bulto sospechoso obligó a evacuar y suspender vuelos en Aeropuerto de Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Un amplio operativo de emergencia se desarrolla este jueves debido al hallazgo de un bolso sospechoso al interior de las dependencias del Aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta.

La situación obligó a activar los protocolos de seguridad aeroportuaria, por lo que el  personal del terminal aéreo procedió a la evacuación completa de pasajeros y del personal civil que se encontraba en los sectores de losa y salas de embarque.

Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros se desplegó en el recinto para realizar peritajes al objeto y descartar una eventual amenaza. Las operaciones del aeropuerto se mantienen completamente suspendidas de manera temporal, provocando retrasos en algunos vuelos programados.

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