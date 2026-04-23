Cadáver mutilado y en descomposición fue hallado en Alto Hospicio

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado este jueves en Avenida Proyectada, frente a dependencias de la empresa Elecón, en la comuna de Alto Hospicio (Región de Tarapacá).

Según información policial, el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y le faltaba una de sus piernas.

El equipo ECOH del Ministerio Público instruyó la llegada de detectives especializados de la Brigada de Homicidios (BH) y funcionarios del Servicio Médico Legal (SML) para realizar los primeros peritajes en el lugar.

Se busca determinar si la falta de una extremidad del cadáver responde a factores externos o hubo intervención de terceras personas.