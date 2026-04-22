Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago14.4°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Caen dos sospechosos por desaparición y homicidio de vendedora de cartas Pokémon

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Dominic Olortegui Quispe, de 20 años, se extravió el 12 de marzo.

Caen dos sospechosos por desaparición y homicidio de vendedora de cartas Pokémon
 PDI

Según la PDI, la triangulación de tráficos telefónicos vincula a ambos detenidos con la víctima.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Policía de Investigaciones detuvo a dos sujetos -un hombre y una mujer, ambos menores de 30 años- por su presunta vinculación con la desaparición de Dominic Camila Olortegui Quispe, de 20 años.

De acuerdo a la policía civil, ambos aprehendidos están relacionados con la víctima, quien está extraviada desde el 12 de marzo, en el contexto de la venta de cartas Pokémon.

"Tenemos triangulación de tráficos telefónicos y una serie de evidencias que se han ido levantando, que han sido de interés criminalístico para la investigación", detalló la subprefecta Tatiana García sobre la indagatoria, liderada por la Fiscalía Centro Norte.e.

La pareja será puesta a disposición de Justicia y formalizada por delito de homicidio.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada