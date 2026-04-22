Caen dos sospechosos por desaparición y homicidio de vendedora de cartas Pokémon

La Policía de Investigaciones detuvo a dos sujetos -un hombre y una mujer, ambos menores de 30 años- por su presunta vinculación con la desaparición de Dominic Camila Olortegui Quispe, de 20 años.

De acuerdo a la policía civil, ambos aprehendidos están relacionados con la víctima, quien está extraviada desde el 12 de marzo, en el contexto de la venta de cartas Pokémon.

"Tenemos triangulación de tráficos telefónicos y una serie de evidencias que se han ido levantando, que han sido de interés criminalístico para la investigación", detalló la subprefecta Tatiana García sobre la indagatoria, liderada por la Fiscalía Centro Norte.e.

La pareja será puesta a disposición de Justicia y formalizada por delito de homicidio.