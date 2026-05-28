Calama: Dos detenidos por muerte de niño que cayó a una piscina en jardín infantil irregular

La Fiscalía Local de Calama (Región de Antofagasta) informó que detuvo a dos personas tras la tragedia ocurrida en un jardín infantil irregular en dicha comuna, donde un niño de cinco años murió tras caer a una piscina.

Así lo comunicó el fiscal que investiga el caso, Cristian Encina: "Está trabajando personal de la Brigada de Homicidios (de la PDI), la Lacrim (Laboratorio de Criminalística) y también peritos mecánicos. Ellos van a realizar todas las diligencias del sitio del suceso", dijo.

"Hasta el momento, hay dos personas detenidas que pasan mañana (viernes) a control de detención. Solamente eso (comunicamos) preliminarmente como información; todos los antecedentes más relevantes los va a explicar la Fiscalía Regional a través de un comunicado oficial, ya que todavía estamos en proceso de investigación y recopilación" de datos, precisó el persecutor.

"Mañana se va a determinar la calificación jurídica correcta (contra los detenidos) en base a los antecedentes que tengamos y que se recaben", sostuvo Encina.

Los funcionarios de la PDI a cargo de las diligencias efectuaron peritajes a la piscina, que no contaba con ninguna medida de seguridad al momento de los hechos.

El hecho ocurrió durante la madrugada de esta jornada, tras el cual los funcionarios del recinto alertaron a Carabineros, que prestó los auxilios iniciales al menor.

Hospital al que fue derivado el niño antes de fallecer informó que una de sus funcionarias era su madre

En paralelo, a través de un comunicado, el Hospital Carlos Cisternas -lugar al que fue derivado el pequeño antes de fallecer- reveló una desgarradora coincidencia: una de sus funcionarias era su madre.

En el texto se identificó al niño como Mateo Albanés Rojas, hijo de Leslie Rojas Retamal, trabajadora de la Unidad de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud del recinto asistencial, por lo que el trágico hecho mantiene bajo un profundo impacto tanto al gremio de la salud de la comuna como a su población en general.