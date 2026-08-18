Carabinero abatió a sujeto que huyó de fiscalización en Quilicura

Un sujeto fue abatido por personal de Carabineros durante la madrugada de este martes al interior de la Villa San Luis, en la comuna de Quilicura.

El hecho ocurrió en el Pasaje 1, hasta donde llegó una patrulla mixta por una posible quema de basura.

En el lugar, los funcionarios descubrieron a un vehículo en actitud sospechosa, que huyó de una fiscalización, lo que llevó a un carabinero a percutar al menos 14 disparos en su contra, provocando la muerte de uno de los involucrados.

Personal de la PDI investiga el motivo de los disparos del funcionario, ya que se desconoce si fue para defenderse de algún ataque o posible atropello.