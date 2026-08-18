Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y bruma
Santiago5.6°
Humedad96%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Carabinero abatió a sujeto que huyó de fiscalización en Quilicura

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El funcionario policial percutó al menos 14 disparos.

Carabinero abatió a sujeto que huyó de fiscalización en Quilicura
 ATON (referencial)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un sujeto fue abatido por personal de Carabineros durante la madrugada de este martes al interior de la Villa San Luis, en la comuna de Quilicura.

El hecho ocurrió en el Pasaje 1, hasta donde llegó una patrulla mixta por una posible quema de basura.

En el lugar, los funcionarios descubrieron a un vehículo en actitud sospechosa, que huyó de una fiscalización, lo que llevó a un carabinero a percutar al menos 14 disparos en su contra, provocando la muerte de uno de los involucrados.

Personal de la PDI investiga el motivo de los disparos del funcionario, ya que se desconoce si fue para defenderse de algún ataque o posible atropello.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada