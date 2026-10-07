Carabinero de franco frustró a tiros una encerrona en Iquique

Un funcionario de Carabineros que estaba de franco frustró a tiros una encerrona en el sector norte de Iquique, donde un grupo de delincuentes intentó robar dinero a los ocupantes de un vehículo.

El hecho ocurrió en avenida Arturo Prat, cerca de la intersección con calle Amunátegui, cuando las víctimas se desplazaban hacia el norte. Los asaltantes les cruzaron un automóvil y comenzaron a intimidarlas para sustraerles el dinero que habían retirado minutos antes desde una sucursal bancaria.

Al advertir lo ocurrido, el funcionario, perteneciente a Control de Orden Público de Arica y Parinacota, descendió, se identificó como carabinero y disparó en al menos nueve oportunidades, frustrando el robo.

Los delincuentes huyeron y el automóvil en que se movilizaban fue encontrado abandonado en la población Jorge Inostroza.

Personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) desarrolla diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables.