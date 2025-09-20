Carabinero de franco mató a delincuente que lo intentó asaltar arriba de un bus

Un carabinero de franco dio muerte a un asaltante al interior de un bus Red en la intersección de Santa Rosa con Ventura Lavalle, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a información policial, el funcionario viajaba junto a su pareja y dos hijos, de uno y siete años, cuando al menos tres sujetos se abalanzaron contra él con un arma blanca para asaltarlo.

Sin embargo, el funcionario hizo uso de su arma personal debidamente inscrita y disparó en una oportunidad en contra de los delincuentes, hiriendo de muerte a uno de ellos, mientras los otros dos lograron huir en dirección desconocida.

El subprefecto Juan Zúñiga, jefe de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones, detalló que "con el trabajo del laboratorio de criminalística esperamos las próximas horas poder contar con una identidad, respecto a que nos permitan poder avanzar en las diligencias investigativas para determinar las personas que acompañaban a este sujeto".

"Se está efectuando el levantamiento de cámaras, como también dejando constancia del testimonio de testigos y otras víctimas que, eventualmente, hayan sido amenazadas por este sujeto al interior del microbus", agregó el detective.

El Ministerio Público instruyó a la BH de PDI para esclarecer el hecho.