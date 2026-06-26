Carabinero en retiro fue detenido tras balear a ciclista durante discusión vial

Un violento altercado vial registrado en pleno centro de Santiago terminó con un hombre herido a bala y un funcionario de Carabineros en retiro detenido.

El incidente, que se viralizó rápidamente a través de registros de cámaras de vigilancia en redes sociales, ocurrió en la intersección de Arturo Prat y Victoria, cuando un ciclista comenzó a discutir con el conductor de un automóvil debido a que este se encontraba presuntamente bloqueando un paso peatonal.

Acto seguido, el chofer descendió del auto y, en medio del altercado, extrajo un arma de fuego particular de su propiedad y efectuó un disparo que impactó directamente en el pie del ciclista.

El autor del tiro, que fue aprehendido en el lugar, es "un exuniformado de la institución de Carabineros de Chile, en retiro, quien tenía más de 30 años de servicio", informó el seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos.

"Él portaba su armamento legalmente inscrito, que podía portar durante las 24 horas del día porque la ley lo autoriza para esto. Tuvo una discusión con una persona en un altercado en una intersección. Esta persona descendió de su vehículo y el otro también, y, producto de la ofuscación, extrajo el armamento e hizo un disparo", relató la autoridad regional.

Barrientos añadió que los equipos policiales se encuentran analizando "si el exoficial de Carabineros disparó al suelo o al cuerpo".

Al mismo tiempo, las autoridades analizan las grabaciones para determinar si la acción se encuentra amparada bajo la figura de la legítima defensa.