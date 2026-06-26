Desde Beijing, Efecto China analizó cómo la digitalización se ha integrado a la vida cotidiana en la capital china, donde el uso de efectivo es cada vez menos común y los pagos mediante códigos QR y aplicaciones como WeChat dominan desde el comercio minorista hasta el transporte.

El periodista Rafael Pardo también abordó el avance de la inteligencia artificial en China, con herramientas que ya forman parte de servicios cotidianos y espacios productivos: desde sistemas de traducción simultánea en pantallas transparentes hasta avatares virtuales, comunicadores digitales y plataformas capaces de apoyar procesos educativos.

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