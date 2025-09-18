Síguenos:
Tópicos: País | Policial

Carabinero fue agredido en la cabeza con un ladrillo en Las Condes

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Fue herido mientras fiscalizaba a un grupo de personas que consumían alcohol en la vía pública.

El atacante, que escapó del lugar, fue baleado en una pierna por un compañero de la víctima.

Carabinero fue agredido en la cabeza con un ladrillo en Las Condes
 Kerin Gedge, unsplash.com (referencial)
Un carabinero fue agredido con un ladrillo en la cabeza este jueves en la comuna capitalina de Las Condes.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de la 73a Comisaría, cerca del Parque Padre  Hurtado, cuando el funcionario -sargento segundo- se acercó a fiscalizar a un grupo de personas que consumían alcohol en la vía pública, según consignó T13.

La situación escaló cuando uno de los sujetos, al ser requerido para su identificación, se negó a colaborar y huyó a un domicilio cercano.

Según el mentado medio, el agresor, tras ingresar a la vivienda, lanzó un ladrillo al sargento, impactándolo en la cabeza y dejándolo en estado grave.

En respuesta al ataque, un cabo primero que acompañaba a la víctima hizo uso de su arma de servicio, hiriendo al agresor en una de sus piernas.

Pese al baleo, el agresor, con el apoyo de otras personas, logró escapar del lugar.

Tras el incidente, el sargento herido fue trasladado de urgencia a un recinto asistencial para su estabilización, y posteriormente derivado al Hospital Dipreca en Las Condes.

Carabineros desplegó un operativo para dar con el paradero de los responsables.

