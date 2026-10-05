Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago16.5°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Carabineros desarrolla operativo en Barrio Chino de Lo Espejo

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Personal de Control de Orden Público (COP) y GOPE de Carabineros realiza un operativo de demolición y destrucción de estructuras ligadas al crimen organizado en la población Gil de Castro, mejor conocido como "Barrio Chino", de la comuna de Lo Espejo.

Con la colaboración de personal municipal, se realizó la demolición de varias bodegas e incluso de un templo evangélico que se ha erigido en este lugar de forma irregular.

La situación ha significado la oposición por parte de los vecinos del lugar.

contenido de servicio
Las + leídas