Carabineros desarrolla operativo en Barrio Chino de Lo Espejo

Personal de Control de Orden Público (COP) y GOPE de Carabineros realiza un operativo de demolición y destrucción de estructuras ligadas al crimen organizado en la población Gil de Castro, mejor conocido como "Barrio Chino", de la comuna de Lo Espejo.

Con la colaboración de personal municipal, se realizó la demolición de varias bodegas e incluso de un templo evangélico que se ha erigido en este lugar de forma irregular.

La situación ha significado la oposición por parte de los vecinos del lugar.